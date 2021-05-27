Евросоюз призвал Россию отменить решение по НКО из Германии

https://static.news.ru/photo/c70a86ce-2913-11eb-9c41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Решение российских властей о включении немецких НКО в список нежелательных организаций вредит интересам россиян, поэтому его нужно отменить, заявил 27 мая официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стан. Его слова передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ признала нежелательными три некоммерческие организации из Германии. Под ограничения попали «Форум русскоязычных европейцев» (Forum Russischsprachiger Europaer e.V.), Центр либеральной современности (Zentrum fur die Liberale Moderne GmbH) и «Немецко-русский обмен» (Deutsch-Russischer Austausch e.V.). Российские власти считают, что работа этих организаций представляет угрозу для основ конституционного строя и безопасности страны.

В ЕС заявили, что отвергают данный шаг.

Это решение в конечном итоге вредит интересам россиян и возможностям открытого и свободного диалога. Мы призываем российские власти отменить его, — подчеркнул Стан.

Накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, предполагающий введение запрета на участие в выборах людям, которые поддерживали, в том числе в Сети, организации, признанные российскими властями экстремистскими. Для принятия документ должны одобрить Совет Федерации и президент.