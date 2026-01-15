Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 09:33

Евросоюз принял важное решение по российской нефти

Совет ЕС принял решение опустить потолок цен на российскую нефть до $44,1

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Совет ЕС снизит потолок цен на российскую нефть до $44,1 (3464 рубля) за баррель с 1 февраля, сообщается на его официальном сайте. Эта мера запрещает компаниям Евросоюза участвовать в ее перевозках и предоставлять сопутствующие услуги.

Западные страны ввели ограничительный механизм после начала российской специальной военной операции на Украине. Первоначальный уровень был установлен на отметке $60 (4714 рублей), а в прошлом году его понизили до $47,6 (3723 рубля). В ответ Россия запретила поставки нефти тем, кто использует данное ценовое ограничение.

Ранее американские аналитики отметили, что экспорт российской нефти достиг максимального уровня с мая 2023 года. При этом объем сырья, находящегося на судах в пути, с конца лета увеличился на 48%, составив 185 млн баррелей.

Кроме того, согласно заявлению пресс-службы Белого дома, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о готовности страны продавать нефть России и Китаю. Он указал, что КНР испытывает серьезную потребность в данном сырье.

