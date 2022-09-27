Евросоюз решил ввести санкции против России из-за референдумов Глава МИД Франции объявила о введении новых санкций против России из-за референдумов

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Страны Евросоюза введут против России санкции из-за проведения референдумов в республиках Донбасса и на территориях Запорожской и Херсонской областей, заявила на пресс-конференции в Киеве министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. По ее словам, новые рестрикции коснутся лиц, ответственных за организацию плебисцитов, а также затронут сферы, которые прежде не были охвачены.

Как было уже заявлено ранее, к России будут применены санкции за организацию референдумов, — сказала Колонна.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Союза Петер Стано заявил, что в ЕС допускают введение санкций против наблюдателей за референдумами из стран Евросоюза, поскольку любая поддержка этих референдумов считается незаконной. В то же время он оговорился, что вопрос введения санкций будет решаться самими государствами «в индивидуальном порядке по каждому случаю».

Стано добавил, что не будет комментировать подготовку санкционных списков, поскольку «это давняя политика» ЕС. Однако он пообещал последствия для всех лиц, участвующих в «незаконных» референдумах.