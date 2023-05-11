Евросоюз потратит €70 млрд на укрепление обороны Боррель: страны ЕС в ближайшие три года потратят порядка €70 млрд на укрепление обороны

Фото: Министерство обороны Англии

Страны Евросоюза намерены потратить на укрепление обороны порядка €70 млрд, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, которые приводит ТАСС, такую сумму на нужды армии собираются направить в ближайшие три года. Чиновник отметил, что Евросоюз уже отправил Украине оружия на €16 млрд и подготовил 17 тысяч военных.

Страны ЕС в ближайшие три года намерены дополнительно потратить €70 млрд на наращивание оборонных возможностей, — сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС также указал, что сейчас все страны ЕС должны отправить на Украину все боеприпасы, которыми располагают. Боррель заверил, что все эти поставки странам сообщества «компенсируют потом». Кроме того, он дал определение «коллективного Запада». Сейчас это, по словам Борреля, все страны, которые поддерживают Украину, где бы ни находились.

Ранее глава Минобороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки призвал союзников по НАТО к осторожности в вопросе расширения военного блока. Венгерский министр отметил, что решения в этом направлении должны приниматься лишь при условии консенсуса всех членов Альянса. При этом Салаи-Бобровницки указал, что ЕС играет все более важную роль в мире в сфере безопасности.

11 мая глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс должен быть готов к возможному конфликту и предпринимать шаги по усилению обороны. По его словам, конфликт «может постучаться в двери» НАТО в любой момент. Также Бауэр утверждал, что Альянс не рассматривает военные планы в отношении Китая, а только против России и террористов. Но это не значит, что в военном блоке нет стран, которые не «присматриваются» к КНР, отмечал чиновник.