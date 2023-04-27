В Венгрии призвали союзников по НАТО к осторожности Министр обороны Венгрии Салаи-Бобровницки: нужна осторожность в вопросе расширения НАТО

Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки призвал к осторожности союзников по НАТО в вопросе расширения Альянса, сообщается на официальной странице ведомства. Глава Минобороны страны добавил, что решения в этом направлении должны приниматься лишь при условии консенсуса всех участников. По его словам, Европейский союз играет все более важную роль в мире в сфере безопасности.

Венгрия поддерживает политику открытых дверей в вопросе расширения НАТО, но тем не менее призывает своих партнеров к осторожности. Все решения в этом направлении могут приниматься только при полном соблюдении странами-претендентами условий, а также при полном консенсусе стран — союзников по НАТО, — сказал Салаи-Бобровницки.

Он также напомнил, что Венгрия на год раньше установленного срока выделила на оборону 2% ВВП. По его словам, Будапешт играет значительную роль «в укреплении восточного крыла НАТО».

Ранее бывший советник экс-главы США Дональда Трампа Джон Болтон в статье для The Wall Street Journal заявил, что Североатлантический альянс должен начать глобальное расширение, чтобы разрушить «ось Россия — Китай». По его словам, для этих целей НАТО должно пригласить в свои ряды Австралию, Израиль, Японию и другие страны, которые способны внести значительный вклад в бюджет военно-политического блока.