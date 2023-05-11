В НАТО призвали готовиться к войне Глава военкомитета НАТО Бауэр: Альянс должен быть готов к конфликту в любой момент

Фото: Lukas Balandis / imago-images.de / Global Look Press

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс должен быть готов к возможному конфликту и предпринимать больше шагов к усилению обороны, пишут «Известия». По его мнению, потенциальный конфликт может «постучаться в дверь в любой момент». До этого Бауэр признался, что командование НАТО готовит военные планы против России.

Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может постучаться и в наши двери в любой момент, — сказал Бауэр.

Он добавил, что Альянс внимательно следит за действиями России.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов заявил, что Россия будет укреплять военную инфраструктуру вдоль границ с Финляндией, насыщать ее средствами ПВО в связи с возможным появлением в стране американских баз. Дипломат уточнил, что Минобороны РФ готовит ответ на действия Финляндии. В российской дипмиссии в Хельсинки при этом уточнили, что дополнительные меры будут зависеть от степени участия Финляндии в деятельности НАТО.

Председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин ранее заявил, что наращивание военного потенциала НАТО опасно для глобальной безопасности. Он отметил, что страны Североатлантического альянса делают ставку на увеличение военного бюджета вместо социального развития.