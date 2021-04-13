Евросоюз подготовил пакет антитурецких санкций

https://static.news.ru/photo/72c7c5dc-9c76-11eb-9d48-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, отвечая на вопросы депутатов Нацсобрания, заявил, что ЕС подготовил ряд мер, в том числе санкционных, в отношении Турции, которые будут применены, если Анкара продолжит занимать «агрессивную позицию».

Это Турция должна сказать, готова ли она подать сигналы деэскалации. Вы упоминали ряд ситуаций, где это влияние проявляется, — Восточное Средиземноморье, Ливия, Сирия. И мы видели другие операции вокруг Кавказа последние недели, — цитирует РИА Новости слова европейского чиновника.

Бон подчеркнул, что турецким властям следует определится, какой позиции они придерживаются.

Выбрать деэскалацию или оставаться на этой агрессивной позиции. И тогда Европа будет готова ответить. Мы подготовили ряд мер, в том числе санкции, которые могут быть применены, если это будет необходимо, — заявил госсекретарь.

Как сообщал NEWS.ru, Клеман Бон ещё в конце 2020 года заявлял, что в Евросоюзе убеждены в необходимости введения санкций против Анкары. При этом ЕС не пришёл к единому мнению относительно конкретных мер, которые нужно принять.

Основной причиной санкций тогда называлась разведка Турцией газовых месторождений в Средиземном море, которую остальная Европа считает незаконной. ЕС требовало от турецкого лидера Реджепа Эрдогана вступить в переговоры с Грецией и Кипром. Стоит отметить, что уже несколько раз вводились персональные санкции против представителей Турции, имеющих непосредственное отношение к этому инциденту.