ЕС не определился с санкциями против Турции

https://static.news.ru/photo/0fcb127a-37ce-11eb-a3ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Евросоюз убеждён в необходимости введения санкций против Турции. Однако, как пояснил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, ЕС не пришёл к единодушию о том, какие меры можно принять в отношении турецкой стороны.

Основной причиной санкций является разведка Турцией газовых месторождений в Средиземном море, которую остальная Европа считает незаконной. ЕС требует от турецкого лидера Реджепа Эрдогана вступить в переговоры с Грецией и Кипром. Стоит отметить, что уже несколько раз вводились персональные санкции против представителей Турции, имеющих непосредственное отношение к этому инциденту.

Клеман подчёркивает, что и сейчас Турция не показывает себя надёжным партнёром. Но как именно её наказывать, в ЕС пока не определились.

Индивидуальные санкции имеют символический эффект, это сигнал. Действительно эффективным является экономическое давление, достигающееся благодаря секторальным санкциям. Но на данный момент в Европе нет единодушия по этому направлению, — заявил Бон в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

По словам политика, Евросоюз не считает политику «протянутой руки» единственно возможной. Пока что Турция имеет возможность определиться, готова ли она к сотрудничеству, или же придётся решать вопрос агрессивными методами. Кроме того, Бон обратил внимание, что Эрдоган вновь разозлил Европу, допустив «вмешательство» в демократическую жизнь Франции.

Турецкий лидер критически отозвался о деятельности президента Франции Эммануэля Макрона, назвав его «бедой» для страны. Он выразил надежду, что французы скоро смогут от него избавиться. Эти высказывания Евросоюз также не оставил без внимания. Ожидается, что возможные санкции в отношении Турции ЕС рассмотрит на саммите в Брюсселе 10–11 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что в Париже вновь проходят масштабные акции протеста. Граждане протестуют против поправки, которая будет предусматривать наказание за размещение в Сети фото и видеозаписей сотрудников полиции. Парижане считают, что эта мера только усилит полицейский произвол. Погромы во французской столице попали на видео.