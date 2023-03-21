Евросоюз перевел Украине €1,5 миллиарда

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Евросоюз перевел Украине транш суммой €1,5 млрд, сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сделка проведена в рамках программы макрофинансовой помощи.

Сегодня мы выплатили Украине еще €1,5 млрд, — написала фон дер Ляйен.

Заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил о выделении пакета финансовой помощи 17 марта. Он подчеркнул, что Евросоюз будет поддерживать Украину ровно столько, сколько потребуется.

Ранее во Всемирном банке заявили о выделении Украине $2,5 млрд. В организации рассказали, что деньги будут оформлены в виде грантовой помощи. Все средства были предоставлены Агентством США по международному развитию.

В декабре 2022 года сообщалось, что Всемирный банк одобрил новый пакет финансовой помощи Украине в размере $610 млн. При этом новый пакет финансовой помощи Киеву дополнил предыдущие пакеты. Так, в июне прошлого года Всемирный банк выделил Украине $1,49 млрд, а в августе США перечислили Киеву еще $4,5 млрд.