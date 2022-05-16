Евросоюз не смог согласовать шестой пакет санкций против России

Главы МИД 27 стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций, заявил вечером 16 мая на пресс-конференции по итогам заседания в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передаёт ТАСС. По его словам, на встрече не обсуждались вопросы выплат компенсаций странам сообщества из-за введённых рестрикций против РФ.

К сожалению, сегодня не удалось достичь соглашения по шестому пакету санкций, — заявил Боррель.

Он добавил, что не знает, сколько времени может занять согласование этого пакета санкций, включающее в себя нефтяное эмбарго в отношении России.

Страны Евросоюза всерьёз рассматривают идею о полном отказе от российской нефти в связи с ситуацией на Украине. Перед встречей Жозеп Боррель заявил, что участникам переговоров вряд ли удастся прийти к общему мнению ввиду разногласий внутри Союза.

Главным противником отказа от импорта нефти из России является Венгрия. В начале мая глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что страна наложит вето на любую инициативу ЕС, связанную с ограничением ввоза российских энергоресурсов. По словам венгерских властей, отказ от нефти из России нанесёт колоссальный ущерб стране.