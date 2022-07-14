Европе предсказали кризис из-за отказа Германии от российского угля и нефти Экономист Беляев предсказал кризис в ЕС из-за отказа Германии от российского угля и нефти

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Отказ Германии от использования российского угля и нефти можно назвать необдуманным поступком, такое решение может привести к экономическому кризису в Европе, считает экономист Михаил Беляев. Он подчеркнул в беседе с Lenta.ru, что немецкой промышленности придется работать в режиме ограниченных энергоресурсов.

Это необдуманный шаг в том смысле, что Германии придется работать в ситуации ограниченных энергетических ресурсов, потому что полностью, на 100 процентов, заменить поставки российского угля и российской нефти она не в состоянии, — заверил Беляев.

Он считает, что отказ Берлина от российского топлива приведет к подорожанию горючего в стране. По мнению экономиста, рост стоимости энергоресурсов негативно скажется не только на промышленности, но и на жизни обычных немцев. В связи с этим, убежден Беляев, местный регулятор повысит ключевую ставку по кредитам, что также помешает развитию европейской экономики.

Если вырастут цены на все, значит, европейскому Центробанку придется повышать ключевую ставку, как они это любят делать в борьбе с инфляцией. А это, в свою очередь, поставит дополнительные препятствия для развития экономики. Потому что экономике при повышенной ключевой ставке развиваться сложно, потому что затруднен кредит, — пояснил экономист.

Ранее экономист Вячеслав Зайченко заявил, что Германия планирует отказаться от использования российской нефти и угля, крупные поставщики энергоресурсов не станут делиться топливом с Берлином. Он заверил, что не понимает, «в какую игру играет Германия».