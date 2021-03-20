Европа встретила третью волну COVID протестами: жгли машины и били полицию

https://static.news.ru/photo/01b1edbc-8ab2-11eb-bf35-96000091f725_660.jpg Фото: @maktrunk / twitter

В связи с увеличением заболеваемости по COVID во многих европейских странах снова начали вводить жёсткие ограничения. Жители Евросоюза по-разному реагируют на новый локдаун, но в некоторых странах они решили не терпеть и выйти на акции протестов.

Нидерланды

В Амстердаме в воскресенье, 21 марта был особенно ожесточённый митинг, после которого задержали более 150 человек. Голандцы не хотят терпеть очередные органичительные меры.

Задержано более 150 человек, большинство из них по статье 2.2. (нарушение общественного порядка), — сказано в сообщении полиции города.

Правоохранители разогнали собравшихся при помощи водометов. Видео происходащего очевидцы выкладывают в Сети.

In The Netherlands they try to beat corona out of us. My wife was at this demonstration. Only peaceful protesters. No riots! pic.twitter.com/bHJxtaCCcV — Mactrunk (@maktrunk) March 16, 2021

Франция

Во французском Марселе тысячи участников незаконного митинга без масок и, не соблюдая социальную дистанцию, устроили танцы. Они сообщили, что выступают против COVID-блокады и политики чиновников здравоохранения.

Marselha, FranÃ§a - Milhares de participantes contra os bloqueios e a polÃ­tica sanitÃ¡ria. Os policiais nÃ£o conseguiram deter os manifestantes em maior nÃºmero e forÃ§a. pic.twitter.com/WOmfFSErIv — D.Wurzell (@multeffect) March 21, 2021

В итоге полиция Марселя применила слезоточивый газ для разгона запрещенного карнавала. Уточняется, что в мероприятии приняли участие около 6,5 тысячи человек.

Великобритания

По всей Великобритании также прокатилась волна протестов. Самые жёсткие столкновения протестующих с полицией произошли в городе Бристоль. Там радикалы сначала напали на полицейский участок, а затем сожгли автомобиль правоохранителей.

От четырёх до шести сотрудников полиции серьёзно пострадали, у некоторых из них переломы, — заявил председатель ассоциации сотрудников полиции графства Сомерсет Энди Роубак.

In Bristol tonight we see what the soft-headed approach to the anti-police BLM leads to.



Wake up everyone, this is not about racial justice.



These people want all-out anarchy and street violence. pic.twitter.com/pBXFL5Iy1Z — Nigel Farage (@Nigel_Farage) March 21, 2021

Но в Великобритании повод касается коронавируса лишь косвенно. Митингующие выступили против расширения прав полицейских при разгоне уличных акций.

На территории государств Евросоюза началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в пятницу, 19 марта, рассказала официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, писал ранее NEWS.ru.