Европа встретила третью волну COVID протестами: жгли машины и били полицию

Нидерланды

В Амстердаме в воскресенье, 21 марта был особенно ожесточённый митинг, после которого задержали более 150 человек. Голандцы не хотят терпеть очередные органичительные меры.

Правоохранители разогнали собравшихся при помощи водометов. Видео происходащего очевидцы выкладывают в Сети.

In The Netherlands they try to beat corona out of us. My wife was at this demonstration. Only peaceful protesters. No riots! pic.twitter.com/bHJxtaCCcV

Франция

Во французском Марселе тысячи участников незаконного митинга без масок и, не соблюдая социальную дистанцию, устроили танцы. Они сообщили, что выступают против COVID-блокады и политики чиновников здравоохранения.

В итоге полиция Марселя применила слезоточивый газ для разгона запрещенного карнавала. Уточняется, что в мероприятии приняли участие около 6,5 тысячи человек.

Великобритания

По всей Великобритании также прокатилась волна протестов. Самые жёсткие столкновения протестующих с полицией произошли в городе Бристоль. Там радикалы сначала напали на полицейский участок, а затем сожгли автомобиль правоохранителей.