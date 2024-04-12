Еврокомиссия потребовала от Грузии отозвать принятый законопроект Politico: Еврокомиссия призвала Грузию отозвать законопроект об иноагентах

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Законопроект об иноагентах, который в настоящий момент рассматривается парламентом Грузии, противоречит взятым на себя Тбилиси обязательствам для вступления в Евросоюз, поэтому Еврокомиссия настаивает на отзыве этого проекта, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного представителя ЕК. По его словам, ЕК намерена оценить последствия возможного принятия этого проекта и то, как он отразится на интеграции страны в ЕС.

Объявление правящей партией о повторном представлении законопроекта вызывает беспокойство, и мы призываем Грузию отозвать его в соответствии с публичными обязательствами правительства, — приводит Politico слова европейского чиновника.

Он отметил, что совет ЕС предоставил Грузии статус кандидата на вступление при условии выполнения ряда шагов, среди которых обеспечение свободы слова и собраний, а также налаживание взаимодействия с гражданским обществом.

Ранее в парламенте Грузии обсуждение законопроекта об иноагентах едва не закончилось дракой, когда депутат от партии «Мокалакееби» Алеко Элисашвили назвал инициативу «российской». У большинства присутствовавших эти слова вызвали возмущение, а исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе вступил в спор с Элисашвили. Сначала они кричали друг на друга, затем словесная перепалка едва не переросла в драку.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что почти все страны борются с теми, кто является агентами иностранных государств, это нормальная общемировая практика. По его словам, называть эту инициативу российской глупо, поскольку первыми в мире подобный закон приняли США.