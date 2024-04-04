Валерия Доброва

Песков высказался о скандале вокруг иноагентского закона в Грузии Песков: Грузия не хочет вмешательств извне и поэтому готовит закон об иноагентах

4 апреля 2024 в 12:51

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии