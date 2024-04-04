Почти все страны борются с теми, кто является агентами иностранных государств, это нормальная общемировая практика, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментирую скандал вокруг закона об иноагентах в Грузии. По его словам, которые приводит РИА Новости, в интересы России входит стабильность и предсказуемость ситуации в соседнем государстве.
Ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран во внутреннюю политику. Это нормальная практика, — отметил Песков.
Вместе с этим пресс-секретарь президента РФ назвал абсурдом, что инициативу грузинские оппозиционеры называют «русским проектом». Он напомнил, что первыми в мире такой закон ввели США.
Ранее в парламенте Грузии обсуждение законопроекта об иноагентах едва не закончилось дракой, когда депутат от партии «Мокалакееби» Алеко Элисашвили назвал инициативу «российской». Большинство возмутилось этому высказыванию. Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе вступил в спор с Элисашвили. Сначала они кричали друг на друга, словесная перепалка едва не переросла в драку, но вмешались другие депутаты.
В свою очередь президент страны Саломе Зурабишвили назвала саботажем европейского пути республики решение правящей партии вновь рассмотреть законопроект об иноагентах. В Грузии в прошлом году уже пытались принять законопроект об иноагентах. Затем в Тбилиси начались массовые протесты против инициативы. После акций «Грузинская мечта» отозвала документ, а депутаты проголосовали против него.