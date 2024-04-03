В парламенте Грузии спор об иноагентах едва не перерос в драку Грузинские депутаты едва не подрались из-за закона об иноагентах

Фото: parliament.ge

Шалва Папуашвили (в центре)

В парламенте Грузии обсуждение законопроекта об иноагентах едва не закончилось дракой, когда депутат от партии «Мокалакееби» Алеко Элисашвили назвал инициативу «российской». Большинство возмутилось этому высказыванию, пишет 1TV.GE.

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе вступил в спор с Элисашвили. Сначала они кричали друг на друга, словесная перепалка едва не переросла в драку, но вмешались другие депутаты.

Председатель парламента Шалва Папуашвили в ответ на слова Элисашвили заявил, что он ведет антигрузинскую пропаганду. Он отметил, что выключит микрофоны всем, кто употребит термин «российский закон».

Прекратите антигрузинскую пропаганду. Не обманывайте грузинский народ. У вас прокатило это в прошлом году, в этом году не получится, — сказал Папуашвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала саботажем европейского пути республики решение правящей партии вновь рассмотреть законопроект об иноагентах.

«Мечта» сделала очень четкое заявление. Сказала нет Европе по всем направлениям, которые были прописаны как в предыдущих рекомендациях, так и нынешних девяти рекомендациях, — сказала глава государства.

В Грузии в прошлом году уже пытались принять законопроект об иноагентах. Затем в Тбилиси состоялись массовые протесты против инициативы. После акций «Грузинская мечта» отозвала документ, а депутаты проголосовали против него.

Ранее правящая партия «Грузинская мечта» решила вновь внести на рассмотрение в парламент законопроект об иноагентах, при этом изменив термин «агент иностранного влияния». Авторы инициативы предложили название «организация, проводящая интересы иностранной силы».