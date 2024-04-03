В Грузии пытаются повторно продавить закон об иноагентах Правящая партия Грузии повторно внесет в парламент проект об иноагентах

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила вновь внести на рассмотрение в парламент законопроект об иноагентах, сообщил исполнительный секретарь политсилы Мамука Мдинарадзе. В документе термин «агент иностранного влияния» изменят на «организация, проводящая интересы иностранной силы», пишет ТАСС.

Парламентское большинство после консультаций с политическим советом приняло решение повторно представить парламенту законопроект о прозрачности иностранного влияния, — сказал Мдинарадзе.

Секретарь отметил, что инициатива требует исключительно ежегодной финансовой отчетности неправительственных организаций (НПО), получающих поддержку из-за рубежа. Этот законопроект партия планирует принять в трех чтениях до окончания весенней сессии парламента.

По словам Мдинарадзе, в последнее время НПО стали инициаторами «революционных сценариев» и оказывали влияние на оппозиционные силы в стране. Политик также напомнил, что некоторые организации в 2022 году требовали отправить грузинских добровольцев на Украину и открыть «второй фронт».В прошлом же году, по его словам, радикальная оппозиция, НПО и их лоббисты намеренно сорвали предметную дискуссию по законопроекту.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошлого года состоялись массовые акции. Тысячи граждан выступали против законопроекта об иноагентах. Местная полиция использовала против протестующих водометы и слезоточивый газ. После этого «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» отозвала инициативу, а депутаты проголосовали против нее.

Законопроект об иноагентах также обсуждают в Киргизии. Депутат Госдумы Алексей Чепа объяснил, что в республике работает огромное количество американских некоммерческих организаций, поэтому эта инициатива «раздражает» США.