Еврокомиссия отреагировала на отзыв лицензии «Дождя» в Латвии В ЕК назвали «национальным» решение Латвии по «Дождю»

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Решение латвийских властей аннулировать лицензию телеканала «Дождь» (включен в реестр СМИ, исполняющих функции иностранного агента) является национальным, заявили в Еврокомиссии. Представители пресс-службы ЕК также напомнили о возможности обжаловать такой вердикт, которая имеется у канала, передает РИА Новости.

Решение латвийского независимого органа по СМИ об отзыве лицензии у телеканала «Дождь» является национальным решением, — заявили в ЕК.

Еврокомиссия подчеркнула, что местные власти пошли на этот шаг, основываясь на национальных правилах. Кроме того, добавили в ЕК, решение было принято после оценки национальной безопасности.

Пресс-служба Еврокомиссии напомнила о возможности обжаловать вердикт. Также там подчеркнули, что в Евросоюзе представлены как российские, так и белорусские СМИ. Отмечается, что эти компании для получения лицензий должны соблюдать национальные правила и процедуры.

Скандальная ситуация вокруг канала началась с увольнения ведущего Алексея Коростелева. В эфире он заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами». Об отстранении журналиста от работы сообщила его коллега Екатерина Котрикадзе, заявившая о том, что СМИ не занимается поддержкой военных ВС РФ. После увольнения Коростелева с телеканала решили уйти еще два журналиста — руководитель и ведущий экономической программы Маргарита Лютова, а также ведущий новостного эфира Владимир Роменский.

К настоящему моменту Латвия аннулировала лицензию «Дождя». Также о прекращении вещания объявили в Литве и Эстонии.