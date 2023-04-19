Еврокомиссия обратилась к странам, запретившим импорт зерна с Украины ЕК просит Польшу и Венгрию, Болгарию и Словакию отменить запрет на импорт зерна с Украины

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Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая заявил, что Еврокомиссия обратилась к Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии с призывом отменить незаконно принятое решение о запрете импорта украинского зерна. Решения четырех стран идут в разрез с соглашениями об ассоциации ЕС и Украины, отметил он на на пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Пресс-конференция прошла после онлайн-заседания министров сельского хозяйства Румынии, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии, посвященного проблеме экспорта продовольственных товаров Украины. В нем участвовал и еврокомиссар.

Польша, Венгрия, Словакия и присоединившаяся к ним Болгария приняли решение о запрете импорта начиная с 22 апреля. <...> Вице-президент Европейской комиссии Валдис Дубровскис заявил, что решения четырех стран незаконны, противоречат соглашениям об ассоциации ЕС и Украины, он просит страны отменить это решение, иначе предложения Еврокомиссии нельзя будет применить, — объяснил Дая.

Он добавил, что решение соседних стран приведет к тому, что увеличится поток украинского зерна в Румынию, а это негативно отразится на местных фермерах.

Ранее сообщалось, что председатель ЕК Урсула Фон дер Ляйен пообещала фермерам восточноевропейских стран программу поддержки на сумму в €100 млн с тем условием, чтобы страны отменили запрет на вывоз зерна с территории Украины. Вместе с тем фон дер Ляйен попросила фермеров соблюдать принцип европейского единства в вопросах торговли.