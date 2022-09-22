Евродепутаты раскрыли подробности восьмого пакета санкций против РФ «Известия»: ЕС планирует санкции против организаторов референдумов в Донбассе

Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Евродепутаты рассказали, какие ограничения против России будут содержаться в восьмом пакете санкций. Депутат Европарламента (ЕП) от Германии, участник делегации ЕП по связям с Россией (D-RU) Гуннар Бек сообщил, что они коснутся лиц, участвующих в подготовке и проведении референдумов на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, пишут «Известия».

Под санкции, отметил парламентарий в интервью изданию, попадут органы исполнительной власти указанных регионов.

Кроме того, как раз на эти регионы могут быть распространены существующие санкции против России. А именно — меры в отношении торговли, туризма и финансов, — сказал Бек.

Евродепутат также напомнил про обещание Венгрии наложить вето на любые санкции против России. В частности, глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что страна продолжит выступать за скорейшее начало мирных переговоров между Россией и Украиной.

Другой депутат ЕП, член D-RU Милан Угрик, представляющий Словакию, сообщил, что многие его коллеги видят малые шансы на согласование еще одного пакета санкций против России. Европарламентарий отметил, что союз уже согласовал шесть с половиной пакетов санкций, куда входят замораживание активов и запрет на выдачу виз официальным лицам, а также отключение банков от SWIFT, экспортный контроль, запрет на импорт угля и нефти.

Ходят слухи о новых санкциях против чиновников и запрете на торговлю, туризм и финансирование восточных регионов РФ. Однако возможность Венгрии наложить вето делает эти инициативы призрачными, — добавил Угрик.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия огласит новый пакет санкций в конце следующей недели или 28 сентября. В качестве рестрикций планируется отменить право вето по вопросам, касающимся России.