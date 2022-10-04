Эстония передала Украине дроны россиянина Эстония отдала ВСУ дроны гражданина России, который пытался передать их российским военным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эстония отдала Вооруженным силам Украины дроны гражданина России, сообщает в Twitter Охранная полиция республики. Отмечается, что беспилотники были изъяты у россиянина, который пытался перевезти их через границу и передать российским военным.

Эти дроны все же попали на Украину, — сказано в публикации.

При этом на самого россиянина с двойным гражданством полиция наложила арест, говорится в сообщении посольства Эстонии. В дипмиссии добавили, что житель Псковской области пытался пересечь эстонско-российскую границу с беспилотниками.

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд гражданам РФ с туристическими визами, в том числе выданными третьими государствами. Запрет действует на въезд граждан России с действующей краткосрочной шенгенской визой, выданной с целью туризма, спорта и посещения культурных мероприятий вне зависимости от конечного пункта назначения или страны Шенгенского соглашения, в которой была выдана виза.

Ранее вице-канцлер Министерства внутренних дел Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что страна перестанет впускать обладающих видом на жительство в республике россиян, которые примут участие в спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что Таллин не вводил ограничений на выезд россиян с территории страны.