Эстония не будет пускать обратно участвовавших в спецоперации россиян

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Таллинн, столица Эстонии

Вице-канцлер Министерства внутренних дел Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что страна перестанет впускать обладающих видом на жительство Эстонии россиян, которые примут участие в спецоперации на Украине, сообщает EADaily. Коммусаар подчеркнул, что Таллин не вводил ограничения на выезд россиян с территории страны.

Эстония не вводила никаких ограничений на выезд российских граждан из Эстонии. Но если мы узнаем, что они отправились [на спецоперацию], у них не будет возможности вернуться в Эстонию, — заявил Коммусаар.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. По его словам, это только 1% имеющихся в стране ресурсов. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет, в спецоперации не будут участвовать срочники. Он также сообщил, что потери России во время военной операции на Украине составили 5937 человек.