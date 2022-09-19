В посольстве России возмутились требованию латвийских пограничников Посолтство РФ: пограничники Латвии требуют от россиян осудить власти своей страны

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Россияне при пересечении границы Латвии после вступления в силу запрета на въезд в страну с шенгенскими визами сталкиваются с определенными проблемами. Об этом РБК сообщили в посольстве РФ в республике. В качестве примера там рассказали о требовании подписать «некое заявление с осуждением российских властей».

В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их в черный список, — рассказали в диппредставительстве.

Дипломаты уточнили, что в таких случаях решение о пропуске граждан РФ через границу принимают исключительно латвийские компетентные органы.

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша запретили въезд гражданам РФ с туристическими визами, в том числе выданными третьими государствами. Запрет действует на въезд гражданам России с действующей краткосрочной шенгенской визой, выданной с целью туризма, спорта и посещения культурных мероприятий вне зависимости от конечного пункта назначения или страны Шенгенского соглашения, в которой была выдана виза.

С этого дня единственной страной Евросоюза с сухопутной границей с РФ стала Финляндия. Ранее в пограничной службе страны оценили вероятность наплыва россиян в страну с 19 сентября. По словам представителя службы Танели Репо, увеличения количества пересечений границы россиянами не ожидают.