В Финляндии оценили вероятность наплыва россиян в страну с 19 сентября В погранслужбе Финляндии заявили, что не ожидают наплыва россиян с 19 сентября

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В пограничной службе Финляндии оценили вероятность наплыва россиян в страну с 19 сентября. По словам представителя службы Танели Репо, увеличения количества пересечений границы россиянами, когда Финляндия останется единственной в ЕС приграничной с РФ страной, впускающей россиян, не ожидают, передает РИА Новости.

В Финляндии не ожидается значительного увеличения пограничного движения в юго-восточной Финляндии, но ситуация отслеживается, и при необходимости численность персонала будет увеличена, — отметил Репо.

С 19 сентября Финляндия станет единственной страной Евросоюза с сухопутной границей с РФ, открытой для въезда россиян с туристическими шенгенскими визами. Польша, Литва, Латвия и Эстония решили закрыть свои границы для россиян.

Ранее МИД Финляндии сообщил, что запрет на въезд в Эстонию для жителей России является «юридически сомнительным». Ведомство поставило под сомнение заявление эстонских властей о том, что владельцы туристических виз из России и Белоруссии угрожают общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям на основании своей национальности. Финские дипломаты указали на то, что подобные решения могут нарушать правила Шенгенской зоны.

9 сентября страны ЕС окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Сбор за подачу заявления на визу составит до €80. Кроме того, теперь необходимо предоставить дополнительные документы, что увеличивает время обработки виз и ужесточает правила выдачи многократных виз.