МИД Финляндии раскритиковал запрет на въезд в Эстонию для россиян

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Запрет на въезд в Эстонию для граждан России является «юридически сомнительным», сообщил МИД Финляндии. Ведомства поставило под сомнение заявление эстонских властей о том, что владельцы туристических виз из России и Белоруссии угрожают общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям на основании своей национальности. Финские дипломаты указали на то, что подобные решения могут нарушать правила Шенгенской зоны, сообщает телекомпания Yle.

Эстония пытается апеллировать к тому, что владельцы туристических виз из России и Белоруссии угрожают общественному порядку, внутренней безопасности и международным отношениям на основании своей национальности, — сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

За полный запрет на въезд в Шенгенскую зону для россиян выступают также Польша, Латвия и Литва.

9 сентября страны ЕС окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Сбор за подачу заявления на визу составит до €80. Кроме того, теперь необходимо предоставить дополнительные документы, что увеличивает время обработки виз и ужесточает правила выдачи многократных виз.

В Кремле заявили, что ответ России на визовые ограничения не будет зеркальным. Москва подготовит его, исходя из собственных интересов.