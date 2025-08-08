Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 18:09

«Есть куда бежать»: Лукашенко об отличии Зеленского от простых украинцев

Лукашенко заявил, что Зеленскому есть куда бежать в отличие от простых украинцев

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в отличие от простых жителей есть куда бежать из страны. В интервью The Time он также призвал Зеленского остановиться, чтобы не потерять государство и сохранить столицу в Киеве.

Я вижу поведение Зеленского. Не знаю, зачем это ему... Ему есть куда бежать, а куда украинцы побегут?задался вопросом Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что Украина на сегодняшний день уже потеряла суверенитет над некоторыми территориями.

Ранее Александр Лукашенко предположил, что после завершения спецоперации на месте линии боевого соприкосновения может появиться демилитаризованная зона шириной от одного до пяти километров, но это будет «мертвая зона». Он добавил, что это был бы «ужас», и выразил надежду на появление обычной границы.

До этого Александр Лукашенко заявил, что поражения России в военном конфликте с Украиной не будет. По словам главы государства, оно слишком дорого всем обойдется, включая СНГ и западные страны.

