ЕСПЧ упразднил должность российского судьи

Фото: Sascha Steinach/dpa-Zentralbild/Global Look Press

На фоне прекращения членства России в Совете Европы Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение упразднить должность российского судьи, которую занимал Михаил Лобов. Как сообщается в постановлении на сайте суда, ЕСПЧ продолжит рассматривать жалобы против РФ, поданные до 16 сентября, но новые принимать не будет.

В соответствии с п. 20 Регламента Суда, а также принимая во внимание резолюцию от 16 марта 2022 года о прекращении членства Российской Федерации в Совете Европы, Европейский суд по правам человека уведомляет о том, что должность судьи от РФ также прекращает свое существование, — сказано в постановлении.

Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека выявил нарушения со стороны государства в 94,4% из всех жалоб в отношении России за время членства в Совете Европы. По данным Института права и публичной политики, за всю историю своего существования ЕСПЧ вынес более 24 511 постановлений, из них около 13% были в отношении России.

Отмечается, что Россия стала мировым лидером в сфере нарушений права на жизнь (57,8% всех постановлений), свободу и личную неприкосновенность (28,9%), а также в области пыток (45,9%) и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (35,5%). При этом Россия реже всего нарушала протоколы, устанавливающие запрет рабства и принудительного труда, право на образование и свободные выборы.