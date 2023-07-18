ЕСПЧ отклонил иск России о нарушении прав человека Украиной

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Европейский суд по правам человека отклонил иск России о нарушении прав человека на Украине, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕСПЧ. В нем Москва обвиняла Киев в гибели мирных жителей в ЛНР и ДНР, в похищениях, убийствах журналистов, а также в перекрытии поставок воды в Крым.

Российские власти направили иск в ЕСПЧ в июле 2021 года. К нему они прикрепили порядка 2000 тысяч документов как доказательство своих доводов.

Как уточнили в суде, у РФ был запрошен перевод, однако взаимодействие с Москвой прекратилось после начала спецоперации. В ноябре прошлого года ЕСПЧ продублировал свою просьбу, и не получив ответа, прекратил рассмотрение дела.

В суде добавили, что на рассмотрении все еще останутся более 8500 индивидуальных запросов. Все они касаются происходящего в разных частях

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфусс указал на нарушение прав человека из-за санкций, введенных Западом против России. По его словам, эти меры противоречат положениям Устава ООН. Ротфусс добавил, что резолюция Совета ООН по правам человека осуждает использование данных методов для внешнеполитического давления.