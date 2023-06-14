В ФРГ заявили о нарушении прав человека из-за антироссийских санкций Депутат бундестага Ротфусс заявил о нарушении прав человека из-за антироссийских санкций

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Антироссийские санкции нарушают права человека и противоречат Уставу ООН, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс. Он обратился с вопросом к правительству ФРГ о том, как продление ограничительных мер против России соотносится с резолюцией Совета ООН, которая осуждает введение односторонних санкций для внешнеполитического давления, сообщает Lenta.ru.

Как федеральное правительство выполняет свое обещание использовать внешнюю политику, основанную на ценностях, <...> в то время как оно, в том числе через ЕС, выступает за продление санкций против России и третьих стран которые не присоединились к западным санкциям против России? — задался вопросом парламентарий.

Депутат сослался на резолюцию Совета ООН по правам человека «Негативное воздействие односторонних принудительных мер на осуществление прав человека». Он подчеркнул, что документ, который осуждает односторонние санкции и признает их неэффективными, был принят значительным числом голосов. Кроме того, ограничительные меры в первую очередь негативно отражаются на уязвимых группах населения.

Представитель правительства Сюзанна Бауманн ответила на данное обращение. Она отметила, что санкции «полностью соответствуют обязательствам по международному праву», и напомнила, что Германия выступала против принятия резолюции.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее заявил, что отказ Москвы и Киева от продления соглашения о поставках российского газа через украинскую территорию нанесет серьезный ущерб немецкой промышленности. Глава Минэка предположил, что немецким промышленникам придется сократить производственные мощности.