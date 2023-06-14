Антироссийские санкции нарушают права человека и противоречат Уставу ООН, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс. Он обратился с вопросом к правительству ФРГ о том, как продление ограничительных мер против России соотносится с резолюцией Совета ООН, которая осуждает введение односторонних санкций для внешнеполитического давления, сообщает Lenta.ru.

Как федеральное правительство выполняет свое обещание использовать внешнюю политику, основанную на ценностях, <...> в то время как оно, в том числе через ЕС, выступает за продление санкций против России и третьих стран которые не присоединились к западным санкциям против России?задался вопросом парламентарий.

Депутат сослался на резолюцию Совета ООН по правам человека «Негативное воздействие односторонних принудительных мер на осуществление прав человека». Он подчеркнул, что документ, который осуждает односторонние санкции и признает их неэффективными, был принят значительным числом голосов. Кроме того, ограничительные меры в первую очередь негативно отражаются на уязвимых группах населения.

Представитель правительства Сюзанна Бауманн ответила на данное обращение. Она отметила, что санкции «полностью соответствуют обязательствам по международному праву», и напомнила, что Германия выступала против принятия резолюции.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее заявил, что отказ Москвы и Киева от продления соглашения о поставках российского газа через украинскую территорию нанесет серьезный ущерб немецкой промышленности. Глава Минэка предположил, что немецким промышленникам придется сократить производственные мощности.