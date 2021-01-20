Ещё у трёх берлинцев нашли новую мутацию коронавируса

https://static.news.ru/photo/488a6882-5b1d-11eb-9241-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Новый штамм коронавирусной инфекции, который был зафиксирован на территории Великобритании в конце 2020 года, обнаружили ещё у трёх жителей Берлина, ФРГ. Об этом местные журналисты сообщили 20 января, ссылаясь на информацию от собственных источников.

Новую мутацию коронавируса обнаружили сразу в нескольких пробах. Образцы были взяты специалистами одной из берлинских клиник 8 января. Как сообщают люди из врачебных кругов, новый штамм обнаружен у трёх жителей города. Ни один из пациентов за прошедшие месяцы никуда из Берлина не уезжал. Следовательно, уверены эксперты, заражение произошло на территории региона.

О появлении нового штамма коронавируса в Берлине стало известно 8 января: инфицированный мужчина приехал из Великобритании на праздники и заразил свою семью, сообщает издание Tagesspiegel.

Британский штамм коронавируса зафиксирован уже в 60 странах, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Другая мутация коронавируса — штамм 501.V2, впервые выявленный в ЮАР, обнаружен в 23 странах.

Как ранее передавал NEWS.ru, в китайской столице впервые обнаружен британский штамм коронавируса. Об этом сообщила замглавы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.