Еще в одном регионе Украины снесли памятник Пушкину В Полтавской области демонтировали памятник Пушкину

Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

В селе Беленченковка Миргородского района Полтавской области демонтируют памятник писателю Александру Пушкину, передает украинское СМИ «Коло.Ньюс». Такое решение приняли 27 января на заседании исполкома Гадячского горсовета. Отмечается, что монумент передадут на временное хранение в Гадячский историко-краеведческий музей.

Это делается с целью проведения мероприятий по дерусификации. В нашем обществе не должно быть места русским и советским памятникам. Нам нужна своя история, свои ценности, — говорится в сообщении исполкома.

В канун Нового года злоумышленники разрисовали самый большой памятник Пушкину на Украине в Киеве. Вандалы призвали снести монумент, написав на нем «Памятник культурной экспансии» и «Палач». Открытие памятника Пушкину в столице состоялось еще во времена СССР, 2 июня 1962 года. Его высота составляет 7,6 метра, высота самой скульптуры — 3,5 метра.

До этого бюст Пушкина снесли в Краматорске. На месте остался только постамент.

Кроме того, памятник поэту демонтировали в городе Черновцы. В мэрии города заявили, что он «не имеет исторической или культурной ценности». Там уточнили, что в городе всего два памятника поэту и демонтаж второго монумента лишь вопрос времени.