В Краматорске демонтировали бюст Пушкина

Фото: slavyansk_hello/t/me

Бюст русского поэта Александра Пушкина демонтирован в городе Краматорске (территория ДНР, находящаяся под контролем Украины), сообщает Klymenko Time. На данный момент на месте памятника остался только постамент.

В ноябре 2022 года мэр города Александр Гончаренко заявлял, что власти не могут демонтировать бюст из-за нехватки денежных средств.

До Великой Отечественной войны в городском парке Краматорска стоял памятник поэту, однако монумент был разрушен. В 1957 году на его месте был установлен бюст.

Ранее в Одессе демонтировали памятник императрице Екатерине II и ее сподвижникам. Помимо императрицы в скульптурную композицию входят и другие основатели города, это Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов.

В украинском Днепре демонтировали памятник писателю Максиму Горькому, кадры с процессом сноса опубликованы в Сети. По данным украинских СМИ, снесенный памятник перенесут на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль». Кроме того, к демонтажу готовят еще несколько монументов в городе.