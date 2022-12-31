Вандалы осквернили самый большой памятник Пушкину на Украине

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Вандалы разрисовали самый большой памятник русскому классику Александру Пушкину на Украине, сообщает Telegram-канал RT. Агентство опубликовало фотоснимок, запечатлевший скульптуру поэта с нанесенными на нее разноцветными надписями.

Вандалы призвали снести монумент, написав на нем «Памятник культурной экспансии» и «Палач».

Открытие памятника Пушкину в Киеве состоялось еще во времена СССР, 2 июня 1962 года. Его высота составляет 7,6 метра, высота самой скульптуры — 3,5 метра.

Ранее бюст Пушкина снесли в Краматорске. На месте памятника остался только постамент.

До этого в Одессе демонтировали памятник императрице Екатерине II и ее сподвижникам. В скульптурную композицию входили и другие основатели города — Хосе де Рибас, Франц де Воллан, Григорий Потемкин и Платон Зубов.

В Днепропетровске был демонтирован памятник писателю Максиму Горькому. Кадры сноса монумента были опубликованы в Сети. По информации украинских СМИ, местные власти решили перенести памятник на территорию коммунального предприятия «Зооконтроль».