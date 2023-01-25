Еще две европейские страны поставят Украине танки Leopard Испания и Нидерланды поставят Киеву танки Leopard

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Немецкий основной боевой танк Leopard 2

Испания и Нидерланды присоединятся к европейским союзникам и тоже поставят Украине танки Leopard. Об этом сообщили глава Минобороны Испании Маргарита Роблес и премьер-министр Нидерландов Марк Рюгге, передает Reuters. Глава кабмина подчеркнул, что в случае, если Киеву необходима помощь, государство готово ее оказать.

Если поможет вклад Нидерландов , мы готовы это сделать, — заметил Рюгге. Он добавил, что страна может выкупить танки, которые в настоящий момент арендует у Германии.

Роблес же сказала, что Испания станет действовать в содружестве с западными союзниками. А эти союзники, напомнила министр, помогают Киеву противостоять ВС РФ. Мадрид сейчас располагает 108 танками Leopard 2A4.

Ранее стало известно, что немецкий кабмин решил направить в помощь Украине 14 танков Leopard 2. В Берлине отмечали, что власти приняли это решение после проведения интенсивных переговоров с партнерами. В офисе британского премьера Риши Сунака в свою очередь говорили, что Британия в ближайшие недели поставит Киеву такое же количество танков Challenger 2. В Лондоне говорили, что в течение нескольких дней уже стартует обучение украинских военных по применению боевых машин.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев сказал, что решение Берлина по отправке танков Leopard 2 Киеву является «крайне опасным», оно переводит конфликт на новый уровень противостояния. По словам дипломата, данный шаг означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности за преступления нацистов.