ЕС угрожает Москве введением новых санкций из-за референдумов Боррель: в случае проведения референдумов против России последуют новые санкции

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз угрожает России новыми санкциями в случае проведения референдумов в ЛНР, ДНР, на территории Херсонской и Запорожской областей. Он предупредил об ответственности всех, кто станет причастным к референдумам, сообщает пресс-служба чиновника.

Россия, ее политическое руководство, все, кто будет причастен к этим «референдумам», другим нарушениям международного права на Украине, будут привлечены к ответственности. Также будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры против России, — отмечается в его заявлении.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: народ Донбасса хочет быть хозяином своей судьбы. Таким образом глава внешнеполитического ведомства прокомментировал проведение референдумов в ЛНР и ДНР о вхождении в состав РФ. По его словам, вся нынешняя ситуация подтверждает намерения людей.