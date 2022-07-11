ЕС создаст в Молдавии центр по борьбе с контрабандой оружия с Украины

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Еврокомиссия договорилась с Молдавией о том, что в стране будет создан новый центр по борьбе с контрабандой оружия, пишет ТАСС. Кроме того, он займется вопросами наркотиков и трафика людей с Украины. Как отметила еврокомиссар по внутренним делам ЕК Ильва Йоханссон, такой договоренности сторонам удалось достигнуть в чешской столице, где в эти дни идет неформальная встреча министров внутренних дел Евросоюза.

Сегодня ЕС запускает хаб поддержки по внутренней безопасности и пограничному контролю в Молдавии, который будет действовать в шести приоритетных областях: борьба с контрабандой огнестрельного оружия, с трафиком мигрантов, переправкой через границу людей в криминальных целях, противодействие терроризму, борьба с киберпреступностью и перевозкой наркотиков, — сообщила еврокомиссар.

По ее словам, после начала конфликта на Украине появились значительные проблемы с трафиком оружия, людей, а также с другими видами контрабанды, в том числе и на территории ЕС. В целом на встрече в Праге основной темой стала борьба с последствиями боевых действий на Украине, призванная обеспечить полную внутреннюю безопасность стран ЕС.

Ранее в ЕК заявили, что решение Канады вернуть турбину для «Северного потока» не является нарушением санкций, которые введены Евросоюзом против России. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи. Он объяснил, что рестрикции изначально не распространяются на оборудование для газового транзита.