https://static.news.ru/photo/01dc632e-54b4-11ea-9bb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европейская комиссия подготовила список для расширения стратегии защиты прав жертв преступлений. Она расширит возможности последних и упростит доступ к получению компенсации.

Каждый год 75 миллионов человек по всей Европе продолжают становиться жертвами преступлений, — цитирует членов Еврокомиссии «Интерфакс».

По словам Веры Юровой и Дидье Рейндерса, на сегодняшний день в Европе существует надёжная система защиты. Особые правила защищают жертв торговцев людьми и терроризма.

Только вчера мы оплакивали жертв еще одного отвратительного акта, на этот раз в Ханау. Давайте будем предельно ясны: расизму и ксенофобии нет места в Европе. Мы твердо настроены против всех, кто хочет расколоть наши общества с помощью ненависти и насилия, — добавили они.

NEWS.ru писал ранее, что власти Украины намерены создать систему защиты от домашнего насилия.