https://static.news.ru/photo/2e336f7a-53ca-11ea-9084-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что в стране необходимо создать механизмы для помощи жертвам домашнего насилия.

Ситуация выглядит так: когда вас убьют или покалечат, тогда позвоните. Так не должно быть, — заявила Елена Зеленская на форуме в Киеве 20 февраля.

По её словам, часто жертвы домашнего насилия не знают, как рассказать о проблеме, стесняются и боятся, необходимо изменить эту ситуацию беспомощности. Она призвала создать простые и понятные механизмы, «чтобы можно было защитить каждого, кто нуждается в помощи».

Первая леди Украины подчеркнула, что в стране отсутствует полноценная защита жертв домашнего насилия со стороны государства.

ОБСЕ провела исследование по вопросам благополучия и безопасности женщин на Украине в 2018 году. Выяснилось, что две трети украинок подвергались какому-либо виду насилия. За помощью обращались только 17%.

Каждая пятая женщина, которая обращается к президенту Украины за помилованием, является жертвой домашнего насилия, по данным Министерства социальной политики страны за 2019 год, сообщает «Интерфакс-Украина».

NEWS.ru cообщал, что главу Украины назвали предателем в одной из больниц страны. Пациентка накричала на Владимира Зеленского из-за ситуации в Донбассе.