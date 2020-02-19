Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения. Одна из пациенток накричала на лидера страны.
Зеленский, ты предатель. Почему на фронте люди гибнут? Кто для тебя Россия, —
цитируетженщину «Газета.Ru».
Украинский президент не отреагировал на слова женщины. Он продолжил осмотр согласно своему графику.
Вам рассказать, что у нас в шахтах? — крикнула ему в спину пациентка.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший президент Украины Виктор Янукович опубликовал обращение к новому главе государства Владимиру Зеленскому.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен