https://static.news.ru/photo/02955028-5315-11ea-94be-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения. Одна из пациенток накричала на лидера страны.

Зеленский, ты предатель. Почему на фронте люди гибнут? Кто для тебя Россия, — цитирует женщину «Газета.Ru».

Украинский президент не отреагировал на слова женщины. Он продолжил осмотр согласно своему графику.

Вам рассказать, что у нас в шахтах? — крикнула ему в спину пациентка.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший президент Украины Виктор Янукович опубликовал обращение к новому главе государства Владимиру Зеленскому.