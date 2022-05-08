ЕС потребует от своих членов делиться газом, если Россия прекратит поставки El Pais: ЕС потребует от своих членов делиться газом, если Россия прекратит поставки

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Еврокомиссия намерена 18 мая одобрить план на случай возможного резкого прекращения поставок газа из России, пишет испанская газета El Pais. По данным издания, в случае резкого прекращения поставок российского газа страны, у которых есть другие источники поставок, должны будут делиться своим газом с государствами, пострадавшими от прекращения снабжения.

В статье говорится, что ЕС в случае чрезвычайной ситуации будет использовать регламент о безопасности поставок, который действует с 2017 года, для введения мер, гарантирующих достаточное поступление газа определённым клиентам — домохозяйствам и существенно важным социальным службам. Также государства, которые испытывают проблемы с поставками, смогут обратиться к пункту о солидарности, что заставит соседние страны оказать им поддержку.

Объявление чрезвычайной обстановки, которая затрагивает сразу несколько членов сообщества или весь ЕС, находится в компетенции Еврокомиссии.

В настоящее время страны Евросоюза пытаются снизить зависимость от российских энергоресурсов. Так, 4 мая Еврокомиссия анонсировала шестой пакет санкций в отношении России, в который входит отложенное эмбарго на импорт сырой нефти и нефтепродуктов. Оно может вступить в силу в конце 2022-го — начале 2023 года.

При этом глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что если заместить нефть из России ещё возможно, то с поставками газа «всё обстоит по-другому». По его словам, полное закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается.