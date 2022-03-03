ЕС начал работу над четвёртым пакетом санкций против России

Евросоюз разрабатывает четвёртый пакет санкций против России из-за спецоперации российских военных на Украине, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. По его словам, на 4 марта запланировано специальное заседание глав МИД стран — членов ЕС с госсекретарём США Энтони Блинкеном, сообщает ТАСС.

Мы уже ввели мощные санкции. Мы работаем над четвёртым пакетом, — сказал Шалленберг.

Шалленберг добавил, что новые санкции ЕС затронут «крупных российских олигархов».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не ведёт войну с Россией, однако поддерживает Украину. Он подчеркнул, что санкции против РФ вводятся в качестве ответной реакции на сложившиеся обстоятельства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам глава государства отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. ЕС ввёл санкции против российских банков, среди которых Альфа-Банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Под ограничения также попали и десятки российских компаний, в том числе РЖД, «Сухой», «Иркут» и «Туполев».

Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы внешнеполитического ведомства также объявили Великобритания, США, Канада и Япония.