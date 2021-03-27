ЕС готов произвести к середине лета 420 млн доз вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f95d7950-8fdf-11eb-8cb3-96000091f725_660.jpg Фото: MIKOLAJ ZACHAROW via www.imago-images.de/Global Look Press

Евросоюз планирует произвести к середине июля 420 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом сообщил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, ответственный в Еврокомиссии за политику в сфере вакцинации.

Такой объём препарата, по его словам, может быть поставлен на рынок к 15 июля. Этого, отметил он, будет достаточно для того, чтобы обеспечить коллективный иммунитет.

Наша политика состоит в том, чтобы 60% препаратов от коронавируса были распределены между странами ЕС, а остальные 40% направлены соседним государствам, — цитирует Бретона ТАСС.

Еврокомиссар добавил, что «Европа в состоянии производить 100 млн доз вакцин в месяц».

На данный момент в Евросоюзе одобрены четыре вакцины: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

Ранее, как писал NEWS.ru, Бретон заявил, что единый санитарный сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса гражданам Евросоюза начнут выдавать с 15 июня.