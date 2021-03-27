Единый санитарный сертификат введут в Европе после 15 июня

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Единый санитарный сертификат начнут выдавать гражданам Евросоюза с 15 июня. Об этом сообщил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Документ предназначен для граждан европейских стран и будет доступен на всей территории ЕС. Документ будет содержать сведения о вакцинации его владельца, а также основную персональную информацию — имя, возраст, номер паспорта, передаёт ТАСС.

При этом, как уточнил Бретон, наличие сертификата для граждан необязательно. Однако некоторые авиакомпании могут его потребовать.

Ранее, как писал NEWS.ru, в московском аэропорту Домодедово начали выдавать пассажирам, привившимся от коронавируса, сертификаты о вакцинации международного образца.