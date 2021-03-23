В Домодедово начали выдавать пассажирам сертификаты о вакцинации

Московский аэропорт Домодедово начал выдавать пассажирам, привившимся от COVID-19, сертификаты о вакцинации международного образца.
Документ необходим для выезда за пределы России. Его могут получить те, кто сделал прививку и получил сертификат на русском языке,
Накануне стало известно, что россиянам упростили получение электронного сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса. Пользователи портала госуслуг, имеющие подтверждённую учётную запись, будут получать документ автоматически после второго этапа прививки. Сертификат можно будет загрузить на русском и английском языках. Кроме того, у пользователей появится возможность предъявлять документ с мобильного устройства в виде QR-кода.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Черногории разрешили въезд в страну туристам из России при наличии у них антител к коронавирусу, отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации «Спутником V». Документ должен быть выдан не менее чем за семь дней до прибытия в страну.