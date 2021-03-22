Россияне будут автоматически получать сертификаты о вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/070a28d0-8b28-11eb-9a0b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам упростили получение электронного сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса. Об этом рассказали в Минцифры.

Речь идёт о пользователях портала Госуслуг, имеющих подтверждённую учётную запись. После прохождения второго этапа вакцинации сертификат будет присылаться им автоматически.

Данные сертификата автоматически станут доступны и тем пользователям портала, свою учётную запись уже после получения прививки.

Замглавы ведомства Олег Качанов отметил , что сертификат можно будет загрузить на русском и английском языках. Кроме того, будет реализована возможность предъявлять их прямо с мобильного устройства через приложение «Госуслуги» в виде QR-кода.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что к началу лета в России будут привиты от COVID-19 свыше 30 млн человек. При этом он отметил, что вакцинация иностранных туристов не предусматривается. Такой программы в настоящей момент нет.

Сейчас в России одобрены три вакцины от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и "КовиВак. Все они предполагают традиционные инъекции.

Президент Владимир путин планирует привиться от коронавируса 23 марта. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что процедура не будет публичной. Он также не уточнил, каким именно препаратом будет вакцинироваться глава государства.