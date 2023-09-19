Эрдоган заявил, что украинский конфликт будет долгим Эрдоган: конфликт на Украине закончится нескоро

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что считает не скорым окончание конфликта на Украине. При этом он указал на позицию президента России Владимира Путина, который «выступает за скорейшее окончание конфликта».

Если быть предельно открытым и ясным, то совершенно очевидно, что все будет длиться долго и закончится не скоро, — подчеркнул Эрдоган.

Он напомнил о позиции президента России, выступающего, по его словам, за скорейшее окончание конфликта.

Это то, что он сказал, и я верю его словам, — отметил турецкий президент.

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик ранее заявил, что контрнаступление ВСУ не могло закончиться победой Украины, поскольку она никогда не имела средств, чтобы конкурировать с армией России. По его словам, явной проблемой Украины является отсутствие достаточного количества артиллерии.

Ранее Эрдоган заявил, что проигравших сторон в мирном процессе по Украине не будет. В ходе выступления на ужине в Нью-Йорке, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом, он отметил, что Анкара и дальше продолжит усилия по урегулированию ситуации на Украине.