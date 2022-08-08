Эрдоган призвал Ереван откликнуться на призывы Анкары и Баку Эрдоган призвал Ереван адекватно отреагировать на стремление Анкары и Баку установить мир в регионе

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Реджеп Тайип Эрдоган

Армения должна адекватно отреагировать на стремление Турции и Азербайджана установить мир на Южном Кавказе, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 13-й конференции послов в Анкаре, передает Sputnik Армения. Он отметил, что турецко-армянские отношения продолжают улучшаться. Также Эрдоган назвал конструктивным недавний диалог с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Мы добились значительных успехов в установлении прочного мира на Кавказе. У нас был очень конструктивный разговор с Пашиняном. Верю, что в ближайшее время наш регион стабилизируется, если Армения откликнется на призывы, — сказал Эрдоган.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе конференции предостерег Армению от совершения провокаций. Он подчеркнул, что в вопросах карабахского урегулирования Турция «на стороне правого».

8 августа Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня на границе с Арменией и в Карабахе, где временно расположился миротворческий контингент ВС России. Позже в МО Армении опровергли информацию об обстреле азербайджанских позиций. По данным ведомства, ситуация на границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению в срочном порядке начать выполнять вытекающие из трехстороннего заявления обязательства, среди которых вывод армянских войск с территории Азербайджана. Он подчеркнул, что Баку не хочет, чтобы на территории страны находились незаконные вооруженные формирования.