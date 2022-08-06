Эрдоган призвал Армению следовать обязательствам по Карабаху

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению в срочном порядке начать выполнять вытекающие из трехстороннего заявления обязательства, среди которых вывод армянских войск с территории Азербайджана, передает «Интерфакс-Азербайджан». Турецкий лидер добавил, что Баку не хочет, чтобы на территории страны находились незаконные вооруженные формирования.

Прошло почти два года с момента подписания трехстороннего заявления. Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства, — заявил Эрдоган.

Упомянутое им трехстороннее соглашение было подписано в ноябре 2020 года лидерами Армении, России и Азербайджана.

3 августа азербайджанская армия провела операцию «Возмездие» против армянских вооруженных формирований на территории, где размещен миротворческий контингент ВС России. Операция стала ответом на диверсию, в результате которой погиб азербайджанский солдат Анар Кязымов. Азербайджан взял под контроль ряд господствующих высот.

В МИД Армении, в свою очередь, сообщили, что ВС Азербайджана 3 августа нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе. В ведомстве отметили, что эти действия противоречат положениям трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года.