Чавушоглу предупредил Армению о недопустимости провокаций Глава МИД Турции Чавушоглу: напоминаем Армении, чтобы она не продолжала провокации в отношении Азербайджана

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Мевлют Чавушоглу

Турция еще раз предупреждает Армению, чтобы она не занималась новыми провокациями, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу на 13-й конференции турецких послов. Он подчеркнул, что в вопросах карабахского урегулирования Турция «на стороне правого».

Турция в Карабахе была на стороне правого. Когда начались столкновения, мы поддерживали освобождение территорий Азербайджана. Затем мы продолжили усилия по региональному сотрудничеству. Сейчас мы напоминаем Армении, чтобы она не продолжала провокации. Наша солидарность с Азербайджаном будет продолжаться. Пусть друзья и враги знают, что Азербайджан никогда не останется один! — подчеркнул Чавушоглу.

8 августа Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня на границе с Арменией и в Карабахе, где временно расположился миротворческий контингент ВС России. Позже в МО Армении опровергли информацию об обстреле азербайджанских позиций. По данным ведомства, ситуация на границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Армению в срочном порядке начать выполнять вытекающие из трехстороннего заявления обязательства, среди которых вывод армянских войск с территории Азербайджана. Он подчеркнул, что Баку не хочет, чтобы на территории страны находились незаконные вооруженные формирования.