Эрдоган сменил вице-президента Турции Эрдоган назначил на пост вице-президента Турции Джевдета Йылмаза

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Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 июня сменил вице-президента страны, назначив на этот пост Джевдета Йылмаза. Также турецкий лидер поменял всех основных министров в новом правительстве, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что за международную политику Анкары теперь будет отвечать новый глава МИД Хакан Фидан, прежде руководивший разведкой. Главой Минобороны назначен начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер.

Бывший вице-премьер Мехмет Шимшек вернулся на пост главы Минфина, а МВД страны будет возглавлять губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.

Ранее сообщалось, что Эрдоган 3 июня принял присягу в Великом национальном собрании Турции и официально вступил в должность президента страны. Исполняющий обязанности председателя парламента и лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели вручил Эрдогану исполнительное удостоверение президента.

После инаугурации Эрдоган намеревался посетить Аныткабир, мавзолей Кемаля Ататюрка в Анкаре. Также сообщалось об ужине для глав государств, побывавших на церемонии инаугурации. От России на мероприятии присутствовал спикер Госдумы Вячеслав Володин.