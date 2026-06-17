Эпштейн помог сыну миллиардера уйти от наказания за расправу над студенткой DM: Эпштейн помог сыну Абдулхака избежать суда за убийство девушки в Лондоне

Финансист Джеффри Эпштейн помог сыну йеменского миллиардера избежать правосудия за изнасилование и расправу над норвежской студенткой, пишет Daily Mail. Издание сообщает, что в марте 2008 года в подвале роскошного особняка в Лондоне были обнаружены останки 23-летней Мартин Вик Магнуссен. Последним человеком, который видел ее живой, стал Фарук Абдулхак — 20-летний сын миллиардера Шахера Абдулхака, с которым она училась в одной бизнес-школе.

Еще до обнаружения тела Магнуссен подозреваемый покинул Великобританию, улетев в Йемен на частном самолете, чтобы избежать правосудия. Недавно опубликованные письма Эпштейна пролили свет на его участие в этом деле. Шахер Абдулхак обратился к нему за помощью.

После этого финансист связался с пиар-консультантом Иэном Осборном. Через него Эпштейн вышел на лорда Кена Макдональда, который с 2003 по 2008 год занимал пост директора Королевской прокурорской службы.

Фарук Абдулхак так и не предстал перед судом. Единственный раз он признался в причастности к преступлению в интервью в 2023 году, назвав произошедшее несчастным случаем.

Ранее сообщалось, что глава инвестиционного агентства США, чиновник президента Дональда Трампа Бен Блэк имел личные и деловые контакты с финансистом Джеффри Эпштейном. Несмотря на отрицание связи его адвокатов, материалы ведомства и деловая документация свидетельствуют о многолетних связях.